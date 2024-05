Lauftherapeut Günther Bergs aus Glanbrücken will im Landkreis Kusel und in Kaiserslautern am Hotel Blechhammer neue Lauf-Gruppen bilden und sucht dafür Teilnehmer. Das Angebot sei für Anfänger genauso gedacht wie für Wiedereinsteiger. Bergs bietet zwei geführte Lauftermine pro Woche von je 45 bis 60 Minuten an. Die Mindestteilnehmerzahl liegt in Kaiserslautern bei zwölf, im Landkreis Kusel bei zehn Personen.

Die Zeiten sind: Lauterecken/Ulmet immer montags und mittwochs um 18.30 Uhr, ab Montag, 6. Mai. In Kaiserslautern, Hotel Blechhammer, immer dienstags und donnerstags, jeweils um 18 Uhr, ab Dienstag, 7. Mai. Anmeldung und Infos zu den Kosten unter Telefon 06387 1284, Mail: info@laufschule-bergs.de.