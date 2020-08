Der frühere Ortsbürgermeister Fritz Emrich ist beim Unterbezirksparteitag in seiner Heimatgemeinde mit der Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet worden. Diese Medaille ist die höchste Auszeichnung, die die SPD an ihre Mitglieder vergeben kann. Emrich ist seit mehr als 50 Jahren in der Partei, hat sich in verschiedenen Ämtern um die SPD verdient gemacht, wie Unterbezirksvorsitzender Jürgen Conrad bei der Verleihung betonte, die unter großem Applaus der SPD-Delegierten erfolgte. Emrich war von dieser Verleihung völlig überrascht und sichtlich gerührt. Beim Gruppenbild mit dem SPD-Landtagsfraktionschef Alexander Schweitzer wollte er bescheiden nicht einmal zwei Schritte in den Vordergrund treten.