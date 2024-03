Sigrid Stolingwa aus Herchweiler führt die Vorschlagsliste der Grünen für die Wahl des Verbandsgemeinderates Kusel-Altenglan im Juni an. Eventuell könnte es einen Bürgermeister-Kandidaten aus den Reihen der Grünen geben.

26 Namen auf 36 Positionen umfasst die Vorschlagsliste für die Wahl des Verbandsgemeinderates Kusel-Altenglan, die die Grünen in der vergangenen Woche im Nebenraum des Kuseler Bioladens „Ursprung“ aufgestellt haben. Die 14 Anwesenden folgten dem Antrag des Vorstands, die Plätze eins bis fünf auf der Liste dreifach zu nennen, die übrigen Positionen einfach. Auf Platz eins: Sigrid Stolingwa. Die Herchweilerin kündigte an, ihr Amt als Ortsbürgermeisterin, das sie seit zehn Jahren ausübt, im Sommer niederzulegen und nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. Sie habe sich sehr über die Landes- und Bundespolitik der Grünen geärgert, übte sie durchaus Kritik an der eigenen Partei. „Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, auszutreten, mich dann aber doch nochmal berappelt“, sagte sie. Sie glaube, in der Partei vor Ort mehr bewegen zu können als in einer Wählergruppe.

Einiges laufe derzeit schief in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan, sagte sie und verwies etwa auf die vieldiskutierten Wasser- und Abwasserbescheide, die kürzlich von der Verwaltung zurückgenommen wurden. „Heißes Thema: die Grundsteuererhöhungen“, sagte sie weiter. In Herchweiler etwa müssten die Grundsteuern für einen ausgeglichenen Haushalt verdreifacht werden. „Das ist unmöglich. Das kann man den Bürgern nicht zumuten“, so Stolingwa, die zu diesem Thema bereits eine Bürgerversammlung einberufen und Proteste angekündigt hatte. Von ihren Amtskollegen sei bisher jedoch wenig Reaktion gekommen. Mit neun Ja-Stimmen, drei Enthaltungen und zwei Nein-Stimmen wurde Stolingwa als Spitzenkandidatin gewählt.

Zahlreiche Anträge und Anfragen

Auf Position zwei: Ulrich Urschel, der aktuell Beigeordneter der VG ist und zusammen mit Eckhard Steuer die Grünen im Rat vertritt. Obwohl die Grünen die kleinste Fraktion stellten, sei sie eine der fleißigsten, was Anfragen und Anträge betrifft, erklärte Urschel, der einstimmig auf Platz zwei gewählt wurde und einige Beispiele aufzählte: kommunale Wärmeplanung, PV-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaften, Hochwasser-Vorsorge-Konzept. Auch Eckhard Steuer, vorgesehen auf Platz vier mit 13 Ja-Stimmen und einer Enthaltung, tat seinen Eindruck vom guten Standing der Fraktion kund. „Wir werden gehört“, sagte er. „Es wäre schön, wenn es nicht nur bei uns zwei bleiben würde.“

Ulrich Urschel sprach bei der Vorstellung außerdem davon, dass Gedanken gehegt würden, „ob wir für die Wahl des Verbandsbürgermeisters nächstes Jahr nicht auch einen Kandidaten aus unseren Reihen in den Wahlkampf schicken“.

Die ehemalige Marktmeisterin und Beigeordnete der Stadt Kusel, Andrea Fauß, steht auf Listenplatz drei (13 Ja-, eine Nein-Stimme), die Grünen-Kreisvorsitzende Christine Fauß (zwölf Ja-, zwei Nein-Stimmen) auf Platz fünf. Letztere hat sich nach eigenen Angaben bereits bei der vergangenen Wahl des Verbandsgemeinderates beworben. „Damals hatten wir nur zwei Plätze bekommen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr mehr wird“, sagte sie.

Kandidaten der Grünen

Die Kandidaten auf den ersten 20 Listenplätzen der Grünen für die Wahl des Verbandsgemeinderates Kusel-Altenglan im Juni sind: Sigrid Stolingwa, Ulrich Urschel, Andrea Fauß, Eckhard Steuer, Christine Fauß, Jochen Näher, Helen Rapin, Hans-Peter Weis, Heidrun Rühmann, Philip Steuer, Marie-Kathrin Urschel, Tobias Rech, Laura Lackas, Michael Hoffers, Ingrid Beck, Rüdiger Quaer, Gabriele Quaer, Detlef Grimm, Ute Just-Trippen, Paul Rullof-Mathias.