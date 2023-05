Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeinde will das Rathaus in Altenglan erweitern lassen. Das überrascht auf den ersten Blick. Denn durch die Fusion sollten Stellen eingespart werden. Zudem hatten sich nach der Fusion acht Beamte in den vorzeitigen Ruhestand versetzen lassen dürfen. Auch eine Personalie sorgt für Verwunderung.

„Aufgrund anhaltendem Mangel an Büroräumen im Standort Altenglan“ solle das dortige Rathaus erweitert werden – entweder durch den Ausbau des Dachgeschosses oder durch ein zusätzliches