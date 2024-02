Die bevorstehende Fußball-EM, Cannabis-Legalisierung, Bauernproteste und der Auslöser Dieselsteuer: Das waren nur einige der Themen, die am Dienstag die Fasnachter im Perlbachtal bewegten.

Wie im Vorjahr gab es wegen der strengen Auflagen an Umzüge nur Fußgruppen. Die SG Perlbachtal konnte diesmal 15 Gruppen aus Hoppstädten, Kappeln, Breitenheim und Grumbach mobilisieren. Den Perlbachtal-Fasnachtsumzug gibt es schon seit den 1970er Jahren, als die beiden Fußballvereine Eintracht Hoppstädten und TuS Kappeln zur SG Perlbachtal zusammengefunden hatten.

Wie immer zog der bunte Tross zuerst durch Hoppstädten, wo sich Zuschauer an dem bunten Spektakel erfreuten. Am Ortsausgang Richtung Merzweiler wartete ein großer Bus, mit dem die Narren nach Kappeln fuhren. In Kappeln formierten sich die Fasnachter erneut, um auch durch dieses Dorf zu ziehen. Im Kappeler Bürgerhaus fand das närrische Treiben mit einem Lumpenball seinen Abschluss.