Der Energieversorger OIE feiert in diesem Jahr den 125. Firmengeburtstag. Aus diesem Anlass stockt das in Idar-Oberstein ansässige Unternehmen, das auch einige Dörfer im Landkreis Kusel versorgt, Faschingsvereinen das Wurfmaterial auf. 125 Kilogramm „Kamelle für Narren und Jecken der Region“, wie es in einer Mitteilung heißt – aufgeteilt in fünf Pakete zu 25 Kilogramm – werden verlost.

Zwischen dem 17. und dem 22. Januar können sich demnach interessierte Faschingsgruppen auf der Facebookseite „OIE you&me“ mit einem kurzen Kommentar und einem Foto vorstellen. Danach entscheidet das Los, welche fünf Gruppen die Pakete gewinnen.