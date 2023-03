Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Michaela May zusammen mit dem Streichtrio Klenze zu Gast in Kusel: Auch wenn sehr viele Plätze in der Fritz-Wunderlich-Halle leer blieben, erlebten die Anwesenden eine gelungene Liaison von Literatur und Musik. Die Münchnerin erwies sich bei ihrem Debüt in Kusel als Könnerin ohne jegliche Starallüren.

Auch wenn das „Man kennt sich“ zumindest bis zu diesen Momenten einseitig war: Michaela May strahlte Ruhe aus, kein Hauch von Lampenfieber war der Grimme-Preisträgerin anzumerken.