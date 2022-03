Am bundesweiten Warnstreik der Beschäftigen in kommunalen Kindertagesstätten haben sich am Dienstag zum Internationalen Frauentag auch Erzieherinnen der Theisbergstegener Kindergartens im Ortsteil Godelhausen beteiligt. Die Kita, die von Kindern aus Theisbergstegen, Haschbach und Etschberg besucht wird, blieb geschlossen. Dafür habe es aber auch andere Gründe gegeben, die mit dem Streik nicht in Verbindung gestanden hätten, teilt der Träger mit, die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Am Mittwoch soll wieder geöffnet sein. Haschbachs Ortsbürgermeister Klaus Schubinski moniert, dass nicht rechtzeitig informiert worden sei. Aus diesem Grund hätten mehrere Eltern am Dienstagmorgen vor verschlossenen Türen gestanden. Laut Verwaltung ist die Kita-Leitung dafür verantwortlich, die Eltern zu informieren. Zu dem Streik hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Sie fordert eine bessere Bezahlung für die Beschäftigten.