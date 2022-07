Die Schwimmerinnen und Schwimmer der DLRG-Ortsgruppe Kusel haben ein weiteres erfolgreiches Wochenende hinter sich. Beim Felke-Cup in Bad Sobernheim glänzten auch schon die Jüngsten mit Goldmedaillen.

Lana von Blohn und Fin Baumhardt holten in der jüngsten Altersklasse Goldmedaillen, während Linus Wundsam Silber gewann. Am stärksten vertreten war die DLRG Kusel in der Altersklasse 9/10. Bei den Mädchen gewann Kiera McElrath, Clara Hanz wurde Zweite. Das Medaillensammeln ging bei den Jungen weiter: Tim Baumhardt schaffte es auf Rang eins, Andreas Schwindt als Dritter komplettierte das Siegertreppchen. In der Altersklasse 11/12 der Jungen schwamm Moritz Heil auf Platz eins. Jonas Heil erschwamm sich die Bronzemedaille. Bei den Mädchen der AK 13/14 gewann Milena Heil Gold sowie Noemi Mostberger Silber. Kennet Kohn wurde in der Altersklasse 15/16 Zweiter. Drei weitere Goldmedaillen holten Michelle Schäfer und Tillman Theiß in der AK 17/18 sowie Lea Lißmann in der offenen Altersklasse.

Weitere Ergebnisse

Minis II: 4. Jonas Diehl, 5. Mathilda Braun, 8. Marie Schäfer

AK 9/10 weiblich: 4. Sophia Wundsam, 10. Emelie Molter

AK 9/10 männlich: 4. Alexander Wegner, 9. Jonathan Davis

AK 11/12 weiblich: 9. Hermine Braun

AK 11/12 männlich: 6. Mika Hinkelmann, 8. Gustav Gretzschel, 12. Philipp Wegner

AK 13/14 weiblich: 4. Hanna Hinkelmann

AK 13/14 männlich: 8. Felix Werner