Was passiert mit dem Kulinarischen Haus in Konken? Die Finanzierung des unter Landrat Winfried Hirschberger eröffneten Ladengeschäfts geriet in die Kritik des Landesrechnungshofes. Hirschberger-Nachfolger Otto Rubly stellte sie auf neue Beine. Diese Lösung wird jetzt auch kontrovers diskutiert.

Der Kreisausschuss wird sich in einer seiner nächsten Sitzungen darüber unterhalten, ob der Landkreis das Geschäft der Kulinarischen Landstraße weiterhin unterstützt. Das hat