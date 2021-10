Der von der SPD monierte Aushang im Schaukasten der CDU stammt nicht vom CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Dominik Schönborn, sondern von seinem Stellvertreter Klaus Gummel.

Das teilte Gummel der RHEINPFALZ am Mittwoch mit. Der Schaukasten sei ein öffentliches Medium der Partei, die durch den ersten Vorsitzenden vertreten werde, begründete Gummel, warum unter dem Aushang der Name von Dominik Schönborn stand. Dieser habe von der Veröffentlichung nichts gewusst. „Im übrigen wurde der Sachverhalt bereits parteiintern geklärt“, schreibt Gummel in einer Stellungnahme.

In dem Schaukasten hing der RHEINPFALZ-Artikel „Haus am Kohlbach – Kritik mit Folgen“ vom 20. Juli. Darin wird berichtet , dass SPD und FWG sich gegen den Vorschlag, am Marktplatz ein Mehrgenerationenhaus zu errichten, ausgesprochen haben. Ergänzt wird der Aushang durch die zweifache Anmerkung „Schämt Euch!“

Der Aushang war einer der Gründe dafür, dass die SPD-Fraktion die Sitzung des Ortsgemeinderates in der vergangenen Woche aus Protest verließ. Dadurch war das Gremium nicht mehr beschlussfähig.