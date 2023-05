Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Haus am Kohlbach“. Unter diesem Titel stellten Bauingenieur Harald Schmeer aus Saarbrücken und Architekt David Schneider aus Homburg in der Gemeinderatssitzung das Vorhaben eines Investors für altersgerechtes Wohnen in Schönenberg-Kübelberg vor. Doch nicht allen gefiel der Plan. Das hatte Folgen.

Der Entwurf zeigt ein modernes dreigeschossiges Gebäude. Im ersten und zweiten Obergeschoss sind je vier, im dritten zwei barrierefreie Wohnungen à 90 Quadratmeter vorgesehen.