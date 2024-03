Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Abi-Stress ist vorbei, die Zeugnisse an insgesamt 131 Abiturienten im Landkreis Kusel wurden vergeben. An allen drei Schulen waren junge Frauen die Jahrgangsbesten. Sie berichten, wie sie ihre Top-Ergebnisse erreicht haben und was für sie als Nächstes auf dem Programm steht.

Mit einem Notenschnitt von 1,0 – 878 von 900 möglichen Punkten – hat Natascha Kauf aus Brücken ihre Schullaufbahn gekrönt. In den Leistungskursen Mathematik, Chemie