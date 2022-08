Autofahrer im Lautertal können aufatmen: Am Mittwoch wird die Sperrung der B270 in Wolfstein wieder aufgehoben. Auf einer Länge von knapp zwei Kilometern – von der Zufahrt zu KOB bis kurz vor der Abfahrt zum Kalkbergwerg – wurde die Ortsumgehung Wolfstein „mit einer neuen Binder- und Deckschicht versehen“, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern am Montag mit.

Nun müssen unter anderem noch die Fugen verfüllt und die Straße markiert werden, dann werde die Sperrung im Laufe des Mittwoch wieder zurückgebaut, ergänzte der LBM. Die Arbeiten an der Ortsumgehung dauerten knapp vier Wochen. Zuvor wurde bereits mehrere Wochen lang die Asphaltschicht zwischen den Abfahrten Oberweiler und Tiefenbach erneuert.