Fast 50 Fotos und Gemälde schmücken bis zum Jahresende die Flurwände des Altenglaner Rathauses. 19 Künstler des Kunstkreises Kusel haben sich dem Thema „Impressionen aus der VG Kusel-Altenglan“ gewidmet.

Die Ausstellung wurde am Donnerstagnachmittag von Bürgermeister Stefan Spitzer eröffnet. Die Verbandsgemeinde gibt seit 15 Jahren Künstlern der Region die Gelegenheit, ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Nach den Worten Spitzers hat er das Thema „Impressionen aus der VG Kusel-Altenglan“ vorgeschlagen, „da die Verbandsgemeinde in diesem Jahr ihren fünften Geburtstag feiert“.

Die Künstler haben mehrere Sehenswürdigkeiten mit Acryl, Öl und Aquarell auf Bildern festgehalten, wie Kunstkreisvorsitzender Michael Hamburger schildert. Einige Motive haben die Künstler mit dem Fotoapparat eingefangen, wie gleich mehrfach die Burg Lichtenberg, den Remigiusberg, den Potzberg, die Erdesbacher Mühle, die Kuseler Marktstraße oder Persönlichkeiten aus der Verbandsgemeinde, wie Fritz Wunderlich und das Klezmer Trio „Duweizi“.

Nächste Ausstellung in Freisen

Dominik Schweda umrahmte die gut besuchte Vernissage mit den Liedern „Tears in Heaven“, „Get lucky“ und „Wake me up“ auf der Gitarre. Folgende Künstler beteiligten sich an der Ausstellung: Monika Bank, Günter Baus, Janina Bondorf, Judith Boy, Sonja Denzer, Karin Fleming, Ilka Fränger, Roger Graff, Sven Grajek, Walter Graser, Michael Hamburger, Daniel Krause-Wichmann, Thomas Rath, Andrea Reis, Brigitte Rüdiger, Helmut Rumpf, Sonja Schneider, Anka Schöpke, Elisabeth Schwehm, Gunter Weber. Zu einer weiteren zweitägigen Ausstellung lädt der Kunstkreis für Donnerstag, 29. Juni, im Rathaus Freisen ein. Die Vernissage findet um 18 Uhr statt.