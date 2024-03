Ein unbekannter Autofahrer hat auf der B420 in Altenglan einen freilaufenden Hund überfahren – und sich anschließend auf und davon gemacht.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war es bereits am Freitag in den frühen Morgenstunden zu dem Unfall gekommen. Ersten Zeugenaussagen zufolge fand der tragische Zusammenstoß um 5.48 Uhr auf Höhe des Anwesens Kuseler Straße 12 statt. Der Hund sei ganz in der Nähe ausgebüxt und auf die Bundesstraße gelaufen, wo er von einem Auto erfasst wurde. Laut Polizei war das Tier sofort tot.

Es habe sich um einen mittelgroßen Hund gehandelt, zur Rasse konnte die Polizei keine Angaben machen. Durch den Unfall könnte ein Schaden am Fahrzeug entstanden sein. Nun hofft die Polizei Kusel auf Hinweise von Zeugen. Die Chancen dafür stünden gut, „da zu diesem Zeitpunkt nennenswerter Berufsverkehr herrscht“. Zeugen können sich unter Telefon 06381 919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de an die Polizei wenden.