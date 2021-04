Neubau, Anbau oder Sanierung – im Frühjahr will Christoph Lothschütz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, dem Rat die Machbarkeitsstudie in Sachen Rathaus vorstellen. Vorher lässt er nichts raus. Schon gar nicht zu den Kosten. Aber über die möglichen Varianten.

Geht es um den Standort einer Schule oder einer Kindertagesstätte, werden die politischen Diskussionen häufig emotional. Lothschütz glaubt, dass dies auch auf die Verwaltungsgebäude der VG zutrifft, die derzeit noch auf drei Standorte verteilt sind. Seine Devise daher: „Da werden wir mit Samthandschuhen drangehen.“ Soll heißen: Eine Entscheidung werde nicht übers Knie gebrochen, die Mitglieder des VG-Rates sollen Zeit haben, um sich die verschiedenen Möglichkeiten anzuschauen und dann in Ruhe zu entscheiden.

Daher hält er sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ über die Projekte im angelaufenen Jahr beim Rathaus zurück, lässt nur auf mehrfaches Nachfragen heraus, dass es zwischen fünf und zehn Millionen kosten wird, entweder den Standort Schönenberg-Kübelberg auf Vordermann zu bringen, ihn zu erweitern oder gar ein komplett neues Rathaus zu bauen. Die Frage der Kosten ist auch deshalb wichtig, weil ein Neubau nach herkömmlicher Praxis nur dann möglich ist, wenn die Sanierung mindestens 80 Prozent dessen kostet, was ein Neubau an Geld verschlingt. Nach der Devise: lieber etwas teurer neu und richtig gebaut als aufwendig herumgedoktert am Bestand.

Und Lothschütz will auch nichts dazu sagen, welche Variante die Machbarkeitsstudie bevorzugt. Die hat nicht nur die Baukosten überprüft, sondern auch die Auswirkungen jeder Variante. So würde beispielsweise bei einem Neubau die Fahrerei zwischen verschiedenen Standorten wegfallen. Auch der eine oder andere Dienstwagen könnte eingespart werden, der derzeit für das Hin und Her notwendig ist.

Die vier Optionen

Vier Möglichkeiten gibt es laut Lothschütz. Option eins: Die Verwaltungsgebäude in Schönenberg-Kübelberg, Waldmohr und Glan-Münchweiler bleiben erhalten und werden behindertengerecht umgebaut und saniert, damit sie in den kommenden 30 bis 50 Jahren genutzt werden können.

Zweite Option: Eines der drei Verwaltungsgebäude wird geschlossen, dafür kommt in Schönenberg-Kübelberg ein kleiner Anbau an das Verwaltungsgebäude. Es gebe mehrere Möglichkeiten, wo der Anbau verwirklicht werden könnte: Hinter dem Rathaus befindet sich Lothschütz zufolge ein rund 1600 Quadratmeter großes Areal. Außerdem komme der Parkplatz neben der Verwaltung für einen Anbau in Frage. Und theoretisch wäre auch ein Anbau auf dem Gelände der jetzigen DRK-Rettungswache möglich, die auf längere Sicht im Bereich Penny-Markt und Caritas-Seniorenheim neu gebaut werden soll.

Option drei: Die Verwaltung nutzt alle Flächen um das Rathaus herum und erweitert in alle Richtungen. Das wäre sozusagen die Variante des großen Anbaus. Und schließlich, das ist Nummer vier, könnte es einen kompletten Neubau in Schönenberg-Kübelberg geben, um die Verwaltung an einem Ort zu konzentrieren. So oder so: Lothschütz rechnet mit fünf bis zehn Jahren, bis das Projekt vollendet ist.

Suche nach Gewerbeflächen

Einen langen Atem benötigt die Verwaltung bei der Erstellung des Flächennutzungsplanes (FNP), der 2024 fertig sein muss. „Da sind wir seit zwei Jahren dran. Das ist auch nichts, was man aus dem Ärmel schütteln kann“, betont Lothschütz. Im FNP werden unter anderem die Wohn- und Gewerbeflächen in der Verbandsgemeinde abgebildet. „Ein Stück weit spielt da auch das Hochwasserschutzkonzept hinein, das wir jetzt europaweit ausschreiben“, sagt Lothschütz.

Gerade die gewerbliche Entwicklung betont der Bürgermeister. Die Verbandsgemeinde hat zwei sogenannte G-Gemeinden, nämlich Waldmohr und Schönenberg-Kübelberg. Diese würden mit Blick auf die Gewerbeflächen vom Land bevorzugt. Lothschütz: „Wir kämpfen darum, auch Glan-Münchweiler entsprechend zu positionieren.“ Schwierigkeit: Trotz der Nähe zur Autobahn bietet die Topografie rund um Glan-Münchweiler nicht viele Möglichkeiten zur Gewerbeansiedlung. Zumal das Land laut Lothschütz grundsätzlich nur Gewerbegebiete mit einer Größe von mehr als zehn Hektar fördert. Die sind für Glan-Münchweiler nicht in Sicht.

Auch das Industriegebiet in Waldmohr ist voll – Dr. Theiss und Wasem seien nach der Insolvenz von CS Schmal ein Glücksfall gewesen. Die Stadt hofft, dass in den kommenden Jahren eine Fläche in Richtung Schönenberg-Kübelberger Mehlpfuhl ausgewiesen wird. Im Mehlpfuhl selbst ist im Bereich des Schmittweiler Sportplatz nur noch ein weiterer Bauabschnitt möglich – allzu viel Platz ist dort wegen der Wasserschutz- und Depotzone auch nicht mehr.

Klimaschutz nicht nur auf dem Papier

Vermutlich im Sommer werde die VG einen Klimaschutzmanager einstellen. Lothschütz sei wichtig, dass das Konzept nicht nur ein Papiertiger bleibt. Man habe mit den E-Ladestationen auf dem Brücker Bauhof oder auch mit der gemeindeeigenen Solar GmbH bereits einige Projekte umsetzen können. Eine Idee sei, bei der Kläranlage in Schönenberg eine Fotovoltaikanlage zu errichten, „da die Kläranlage viel Strom benötigt“. Aber, tritt Lothschütz auf die Bremse, das müsse sich alles wirtschaftlich darstellen lassen.