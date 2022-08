Die Ortsgemeinden von Haschbach am Remigiusberg und Etschberg haben selbst die Initiative übernommen und wollen beim Glasfaserausbau mit der Deutschen Glasfaser (vormals Inexio) zusammenarbeiten. Das haben die beiden Ortsbürgermeister Klaus Schubinski und Christian Schneider gegenüber der RHEINPFALZ erklärt. Beide Orte profitieren nicht vom Ausbauprogramm von „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG). Das Gemeinschaftsunternehmen der Allianz und von Telefónica plant in den kommenden zwei Jahren den Ausbau in 24 Orten der Verbandsgemeinde. Sieben Gemeinden bleiben außen vor, weil sie bereits eine hohe Abdeckung durch andere Anbieter haben. Haschbach und Etschberg zählen rund 300 Haushalte. Die Deutsche Glasfaser wolle tätig werden, wenn Verträge für jeweils mindestens rund 100 Anschlüsse unterschrieben würden.