Die Rope Skipperinnen des TV Kübelberg haben beim Bundesfinale am Wochenende in Hanau insgesamt 26 Medaillen und drei Pokale gewonnen. Damit belegten sie in der Endwertung Rang zwei.

Nachdem sich die Sportlerinnen bei den Landesmeisterschaften die Qualifikation ersprungen hatten, ging es für das Team der Altersklasse 19+ (Mara Seiwerth, Helene Wemmert, Chantalle Ludes, Annalena Penk, Selina Tynek, Arlinda Qoroviqi) zu den nationalen Bundesfinalwettkämpfen nach Hanau. Acht Disziplinen standen auf dem Programm und die Leistungen, die im Training erzielt wurden, galt es nun auch vor Kampfgericht und Publikum abzurufen. „Dank der gewonnenen Souveränität der letzten Meisterschaft konnten wir die Nervosität auf einem niedrigen Level halten, sodass die Mannschaft mit starken Werten in den Wettstreit einstieg und diese Dynamik weitestgehend beibehalten konnte“, sagt Arlinda Qoroviqi, die Trainerin und Mitglied des Teams.

Am Ende gab es 26 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sowie drei Pokalen für die Disziplinen Single Rope Speed Relay, Single Rope Pair Freestyle und Double Dutch Single Freestyle – Gesamtrang zwei.