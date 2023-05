Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Grundschule Waldmohr soll in den nächsten beiden Jahren für insgesamt 1,5 Millionen Euro saniert werden. Der Rat der Verbandsgemeinde Oberes Glantal stimmte den geplanten Baumaßnahmen in seiner Sitzung am Dienstag mehrheitlich zu. Es gab sieben Enthaltungen.

Ein erster Bauabschnitt, der im Sommer 2021 ansteht, umfasst die Sanierung des Daches, Maler-, Putz- und Dämmarbeiten, Erneuerung der Fenster, Sonnenschutz, Sanierung der Toiletten, EDV-Verkabelung