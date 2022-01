Die Ökumenische Sozialstation Kusel-Altenglan sucht Mitstreiter für einen Fahrdienst. Ehrenamtliche Fahrer sollen bereits ab Mitte Februar Gäste zur neu eingerichteten Tagespflege bringen und am Nachmittag wieder abholen. Der Vorsitzende, der frühere evangelische Dekan Ralf Lehr, setzt dabei auf die Unterstützung von Kirchengemeinden und Pflegevereinen.

Die Tagespflege am Hofacker im ehemaligen VKE-Gebäude ist im Oktober gestartet. Platz ist dort für 16 Gäste am Tag, doch wegen Corona seien derzeit nur etwa die Hälfte der Plätze an drei Wochentagen besetzt. Der bisherige Fahrdienst, ein Taxiunternehmen, habe gekündigt, berichtet Lehr. Daher müssten die Fahrten zur Tagespflege und nach Hause nun rasch neu organisiert werden. „Wir benötigen verlässliche Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern“, wirbt Lehr. „Das ist eine sinnvolle Tätigkeit.“

1,5 Stunden pro Tour

Allerdings müsse man auch einen Draht zu Personen mit Demenz haben, weiß er. Eine Ehrenamtsvergütung werde in Aussicht gestellt. Gesucht würden mindestens zehn Personen, die montags, dienstags und donnerstags Touren in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan übernehmen. Konkret geht es um Fahrten in einem Umkreis von Oberstaufenbach bis Selchenbach. Die Tagesgäste sollen um 8 Uhr in Kusel ankommen, ab 15.30 Uhr erfolgt die Abfahrt. Eingesetzt würden dafür drei Fahrzeuge. Pro Tour sei mit 1,5 Stunden zu rechnen.

Den Fahrdienst wird der ehemalige Kuseler Presbyter Manfred Hohl koordinieren. „Die Fahrten erfolgen nicht im eigenen Wagen“, erläutert er. Ein Auto stehe der Sozialstation zur Verfügung, „zwei weitere müssen wir noch besorgen“, macht er auf ein weiteres Problem aufmerksam. Möglicherweise werde von den Fahrern ein „kleiner Personenbeförderungsschein“ verlangt, fügt er hinzu. Die Tagesgäste seien alle dreifach geimpft. Im Auto gelte Maskenpflicht.

Info

Die Organisation des Fahrdienstes soll bei einer Info-Veranstaltung für künftige Ehrenamtliche am Dienstag, 18. Januar, sowie am Donnerstag, 20. Januar, jeweils um 17 Uhr in der Tagespflege am Hofacker vorgestellt werden.