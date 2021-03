Die Feuerwehrkräfte der Verbandsgemeinde Weilerbach mussten in der Nacht zu Montag gleich zu zwei Bränden ausrücken. Während in Mackenbach ein Carport und eine angrenzende Scheune in Flammen standen, brannte in Erzenhausen eine Doppelgarage ab. Die jeweilige Ursache ist laut Polizei noch unklar.

Zunächst war kurz vor zwei Uhr in der Nacht der Brand in der Mackenbacher Flürchenstraße gemeldet worden. Das Feuer sei vom Carport auf die Scheune des Nachbarhauses übergegangen, berichtet Wehrleiter Udo Strasser. Ein Übergriff auf das Wohnhaus konnten die 28 Wehrleute abwenden. Zwei Motorräder wurden unter anderem stark beschädigt. Mehrere Gasflaschen konnten während der Löscharbeiten nach außen gebracht und gekühlt werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der Schaden im unteren sechsstelligen Bereich.

In der Erzenhausener Friedhofstraße brannte eine Garage mit Auto ab. Da die zweite Brandmeldung nicht lange nach der ersten Alarmierung einging, war gutes Disponieren gefragt. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.