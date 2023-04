Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jede Menge Kritik am „nie da gewesenen Rekorddefizit“ im städtischen Haushalt wurde in der Landstuhler Stadtratssitzung laut. Wie die Fraktionen das Zahlenwerk bewerten und was sie fordern.

Im Ergebnishaushalt, eine Art Gewinn- und-Verlust-Rechnung, beläuft sich der Fehlbetrag auf 3,2 Millionen Euro. Der Finanzhaushalt, das „Girokonto“ der Stadt, ist ebenfalls kräftig