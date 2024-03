Die Freien Wähler haben ihre Liste für den Verbandsgemeinderat aufgestellt. 34 Namen sind darauf zu finden.

Diese Liste zusammenzustellen, war offenbar gar nicht so einfach: „Es war viel Überzeugungsarbeit nötig“, meint der Vorsitzende der Verbandsgemeinde-FWG, Ero Zinßmeister. Der Frust wegen der Situation in den Kommunen, wegen deren Unterfinanzierung sitze bei vielen einfach tief. „Sogar Alteingesessene wollten das deswegen nicht mehr machen“, berichtet Zinßmeister. Hinzu kämen dann noch Aspekte wie der Wunsch nach einer guten Work-Life-Balance. Auch seien Frauen nicht so leicht zu gewinnen, die sich kommunalpolitisch engagieren wollten.

Dennoch: Es fanden sich letztlich genug Bewerber, die Verantwortung übernehmen wollten. Auf Platz 33 und 34 sind Ersatzkandidaten zu finden. Laut Satzung der FWG sollten auf den ersten zwölf Plätzen alle zwölf Ortsgemeinden mit einem Bewerber vertreten sein, sofern vorhanden – das hat geklappt.

Angeführt wird die Liste von Ero Zinßmeister. Der 62-jährige Steuerberater ist FWG-Fraktionsvorsitzender im Verbandsgemeinderat Otterbach-Otterberg. Seit 2009 ist er Ortschef von Sulzbachtal, strebt dort eine weitere Amtszeit an. Auf den nächsten drei Plätzen folgen ihm die Ortsbürgermeister aus Frankelbach, Katzweiler und Otterbach nach: Hans-Peter Spohn, Sven Rheinheimer und Marco Reschke.

Auf Platz fünf steht mit Jürgen Christmann, Verbandsgemeinderatsmitglied und stellvertretender Vorsitzender der FWG Otterbach-Otterberg, ein Niederkirchener: Da die ersten Plätze sozusagen ins Lautertal gingen, habe die stärkste Gruppe aus dem Norden der fusionierten Verbandsgemeinde zum Zuge kommen sollen, begründet das Zinßmeister. Gunter Mühlberger auf Platz sechs ist in Mehlbach Erster Beigeordneter. Michael Leppla auf Platz sieben sitzt schon im Verbandsgemeinderat. Auf der Liste folgen etliche weitere Mitglieder aus Ortsgemeinderäten und aus dem Verbandsgemeinderat. Newcomer ohne Ratserfahrung tauchten darauf nicht auf, sagt Zinßmeister. Die erste Frau ist mit Ann-Katrin Schiffer, Gemeinderatsmitglied in Schallodenbach, auf Platz elf zu finden. Hanna-Lore Scharding, die ehemalige Ortsbürgermeisterin von Schneckenhausen, nimmt den nächsten Platz ein.

Im Otterbach-Otterberger Verbandsgemeinderat ist die FWG mit ihren acht Sitzen derzeit die zweitstärkste Fraktion hinter der SPD.

Die FWG-Liste (bis Platz 20)

1. Ero Zinßmeister, 2. Hans-Peter Spohn, 3. Sven Rheinheimer, 4. Marco Reschke, 5. Jürgen Christmann, 6. Gunter Mühlberger, 7. Michael Leppla, 8. Michael Krier, 9. Benjamin da Silva , 10. Jan Hock, 11. Ann-Katrin Schiffer, 12. Hanna-Lore Scharding, 13. Petra Hach, 14. Susanne Coressel, 15. Klaus-Dieter Walther, 16. Uwe Erbach, 17. Klaus Rahm, 18. Frank Wenz, 19. Joachim Scheid, 20. Sebastian Christmann