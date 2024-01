Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr als 3,6 Millionen Euro will Ramstein-Miesenbach im Jahr 2024 in die städtische Infrastruktur und Einrichtungen investieren. Warum die Stadt so hohe Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet und wie die Verbandsgemeinde davon profitiert, erklärt Ralf Hechler, Bürgermeister von Ramstein-Miesenbach.

Mit stabilen Finanzen geht die Stadt Ramstein-Miesenbach ins neue Jahr. Das liegt laut Ralf Hechler, Bürgermeister der Stadt Ramstein-Miesenbach (CDU), vor allem an den hohen Gewerbesteuereinnahmen.