Die Anzahl der Bürgerbusse, die Senioren aus dem Landkreis zum Lauterer Impfzentrum im Opelwerk fahren, steigt: Nun bieten auch die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach und die Ortsgemeinde Hochspeyer diesen Service für ihre betagten Bürger an.

„Wir wollen damit gezielt denen helfen, die keine andere Möglichkeit haben, nach Kaiserslautern zu kommen“, sagt Marcus Klein, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, die ab sofort Beratung und Hilfe rund um die Fahrt ins Impfzentrum offeriert. Wer über die zentrale Hotline des Landes (0800/5758100) einen Impftermin vereinbart hat und keine Möglichkeit sieht, auf anderem Wege nach Kaiserslautern zu kommen, kann sich für die Fahrten des Bürgerbusses im Ramsteiner Rathaus zu den allgemeinen Öffnungszeiten telefonisch unter 06371/592444 anmelden.

Team des Jugendbüros am MOBS-Steuer

Unterstützt wird die Verbandsgemeinde bei ihrem Angebot vom MOBS aus Steinwenden. Der Bürgerbusverein Mobiles Steinwenden (MOBS) hat derzeit seinen Fahrbetrieb eingestellt, weil die ehrenamtlichen Fahrer teils über 70 Jahre alt sind und selbst zu Risikogruppen zählen. Doch das Problem ist gelöst, denn nun setzt sich ein Team des Jugendbüros der Verbandsgemeinde ans Steuer. „Wir haben sieben Personen dafür gefunden“, berichtet Bürgermeister Ralf Hechler und dankt dem Vorsitzenden Stefan Schirra und dem MOBS-Trägerverein, dass der Bus kurzfristig der VG zur Verfügung gestellt wurde. Die jüngeren Fahrer sollen auch in den regulären Fahrbetrieb des MOBS zwischen Steinwenden und Ramstein einsteigen und so dieses brach liegende Angebot wieder ermöglichen. „Was das Impfzentrum angeht, werden wir auch über andere Möglichkeiten des Transports, zum Beispiel mit einem Krankenwagen oder mit dem Taxi für Menschen mit Handicap informieren“, sagt Hechler.

Bereits seit Beginn der Impfungen fährt in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach der Bürgerbus EMiL aus Hütschenhausen regelmäßig ins Impfzentrum. Er kann unter der Telefonnummer 0175/7750505 gebucht werden.

Immer nur eine Person

Ab sofort bietet auch der Hochspeyerer Bürgerbus Fahrten zum Impfzentrum an. „Wir fahren an allen Tagen, außer am Mittwoch- oder Freitagvormittag, da wir da unseren normalen Fahrdienst in Hochspeyer bedienen“, erläutert Bürgerbus-Projektleiter Jochen Marwede. Die Kapazität sei begrenzt. „Daher bitten wir Sie, wenn möglich eigene Fahrgelegenheiten mit Familie, Freunden oder Nachbarn zu nutzen“, lautet sein Appell, denn: „Wir können nicht garantieren, dass wir zu jedem Termin fahren können.“

Befördert werden könne immer nur eine zu impfende Person, stellt er klar. Der Bus habe getrennte Lüftungssysteme für Fahrer und Mitfahrer sowie eine Abtrennung hinter dem Fahrersitz. Die Kontaktflächen würden nach jeder Fahrt desinfiziert. Die Buchung des Fahrdienstes zum Impfzentrum ist von Montag bis Freitag zwischen 16 und 18 Uhr unter Telefon 0178/9738189 möglich. „Bitte mindestens zwei Tage vor dem Impftermin anrufen“, wirbt Marwede um eine frühzeitige Anmeldung.

Die Waldorfschule unterstützt

Bereits seit vergangener Woche fährt der Bürgerbus Weilerbach zum Opelwerk. „Für diese Woche sind schon einige Bürger angemeldet“, sagt Bürgermeisterin Anja Pfeiffer. Termine können per E-Mail an buergerbus@vg-weilerbach.de oder telefonisch (montags zwischen 9 und 11 Uhr) unter 06374/922199 vereinbart werden.

Außerdem gibt es den AWO-Bürgerbus für Bürger der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, dessen Hotline 06372/9220424 von Montag bis Freitag zwischen 14 und 16 Uhr freigeschaltet ist.

Während der Zeit der Schulschließung übernimmt ein junger Mann, der an der Waldorfschule Otterberg beschäftigt ist, ebenfalls Fahrten ins Impfzentrum. Die Anmeldung ist von 8 bis 13 Uhr unter der Rufnummer 06301/793350 der Waldorfschule möglich. Der Fahrdienst wird zwischen 8 und 16 Uhr angeboten.