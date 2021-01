Die Corona-Pandemie mit ihren beiden Lockdowns hat sich nur am Rande auf den Tierschutzverein Kindsbach (TSV) ausgewirkt. Grund zur Freude bereitet die Nikolausstiefel-Aktion.

Seit März und den beiden Lockdowns seien keineswegs vermehrt Tierheimhunde vermittelt und dann – bei der Rückkehr in die Normalität – wieder zurückgebracht worden, berichtet TSV-Vorsitzender Ralf Heieck . „Bei uns war es nicht anders als sonst auch“, zieht er einen Vergleich zu den Vorjahren. Allerdings, räumt er ein, habe das Team mehr Anfragen von Interessenten erhalten, die mit dem Gedanken gespielt hatten, einem Tierheimhund ein Zuhause zu geben. Das hat aber nicht häufiger als sonst geklappt. „Wir haben nicht mehr Hunde abgegeben.“ Schließlich handele es sich fast ausschließlich um Problemhunde, deren künftige Besitzer viel Zeit ins Training investieren müssen.

Einen Grund zur Freude hat das TSV-Team dennoch, denn die Weihnachtsaktion sei äußerst positiv verlaufen. „Sie wurde super, super angenommen“, sagt Heieck. Sie hat dafür gesorgt, dass die Vereinskasse, die aufgrund der weggefallenen Einnahmequellen durch Feste und andere Veranstaltungen arg belastet war, deutlich geschont werden konnte.

Einsatzfahrzeug muss noch umgebaut werden

In den sechs Nikolaustaschen mit Pfotenabdruck darauf, die an den Tierheimfenstern befestigt waren, fanden sich Futter, Leckerchen, Leinen und so manche andere Sachspende, die den sechs vierbeinigen Bewohnern und ihren Pflegern mehr als gelegen kamen. Die Spendenbereitschaft sei so groß gewesen, dass die Taschen mehrfach täglich geleert werden mussten. Zudem sei auch Geld von Firmen, die die Kosten für eine Weihnachtsfeier eingespart hatten, auf das Tierheimkonto überwiesen worden. „Das war eine tolle Aktion von meinen Leuten. Ein großes Dankeschön an die Spender“, zieht Heieck eine Bilanz.

In dem gerade begonnenen Jahr will das Team ein Vorhaben fertigstellen: Ein neues Einsatzfahrzeug ist bereits gekauft, nur muss der Kleintransporter für die Tierrettung noch umgebaut werden. „Das ginge mit finanzieller Unterstützung besser.“

Info