Rudi Molter bleibt Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Kaiserslautern. Seine beiden Vertreter Hermann Hofäcker und Karl Oster wurden bei der Jahreshauptversammlung des Verbandes im Feuerwehrhaus in Ramstein-Miesenbach ebenfalls wiedergewählt.

Stefan Sereda bleibt Kassierer. Sarah Hauck wurde als Schriftführerin bestätigt – ebenso die beiden Kassenprüfer Edelbert Koch und Reinhard Schneider. Für ihre jeweils 25-jährige Verbandszugehörigkeit ehrte Molter Heiko Metz, Sascha Straßner und Kai Wolfstädter. „Nach zwei Jahren Corona war mal wieder eine Versammlung notwendig“, stellte Molter zu Beginn seiner Rede fest. Er unterstrich die Wichtigkeit des Kreisfeuerwehrverbandes. So biete man Versicherungen für die Mitglieder an und unterstütze zudem die Feuerwehren bei der Nachwuchsförderung.

266 Mädchen und Jungen in 17 Jugendfeuerwehren aktiv

„Alle Jugendfeuerwehren üben wieder“, berichtete Julian Kassel. Weil Kreisjugendfeuerwehrwart Peter Szombach verhindert war, informierte sein Stellvertreter anhand der Zahlen aus dem Jahr 2021. Zum Jahresende waren 266 Mädchen (66) und Jungen (200) in den 17 Jugendfeuerwehren im Landkreis Kaiserslautern aktiv. 23 Jugendfeuerwehrmitglieder wurden 2021 in eine aktive Wehr übernommen. 50 Mitglieder verließen die Jugendfeuerwehren. Aktuell hat der Kreisfeuerwehrverband insgesamt etwa 900 Mitglieder, erläuterte Stefan Sereda. 200 bis 300 Feuerwehrangehörige, so seine Schätzung, seien nicht im Verband.