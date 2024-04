Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vorne fließt Abwasser in die Kläranlage, hinten fließt sauberes Wasser wieder in den Bach. Das wäre die Idealvorstellung. In der Realität sieht es allerdings anders aus. Vieles können die Klärwerke heutzutage zwar schon herausholen, bei Medikamentenrückständen, Haushaltschemikalien und Pestiziden tun sie sich aber schwer. In Landstuhl soll sich das jetzt ändern.

Ein Scherz, den sich Mitarbeiter der Verbandsgemeindewerke (VG-Werke) Landstuhl, die mit Abwasserreinigung zu tun haben, erzählen, geht so: „Wenn jemand Knieschmerzen