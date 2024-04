Die Grünen des Ortsverbandes Otterbach-Otterberg haben ihre Liste für die Wahl des Verbandsgemeinderates zusammengestellt. Fraktionsvorsitzender Andreas Markus will sich zurückziehen, ist deswegen nur auf Platz 22 zu finden.

Andreas Markus kann man getrost als Urgestein der Grünen in der Region bezeichnen. 1980 war er Gründungs- und Vorstandsmitglied des Kreisverbandes Kaiserslautern. 2010 hob er den Ortsverband Otterbach-Otterberg mit aus der Taufe. Seit zehn Jahren ist er nun schon im Otterberger Stadtrat und im Verbandsgemeinderat aktiv. Jetzt meint der 74-Jährige: „Nach über vier Jahrzehnten politischer Arbeit merke ich bei mir nun eine gewisse politische Ermüdung – und dann ist es an der Zeit aufzuhören.“ Er wolle sich nun „vielen bisher vernachlässigten, aber schönen Dingen“ widmen.

Viele Frauen

Auf den aussichtsreichen vorderen Plätzen der 22 Namen zählenden Liste sind überwiegend Frauen zu finden. Neben erfahrenen Ratsmitgliedern gibt es zudem neue Bewerber, die sich in der Kommunalpolitik engagieren wollen. Spitzenkandidatin Alice Mayer aus Otterberg ist seit 2019 im Verbandsgemeinderat vertreten. „Ich setze mich weiterhin ein für den Schutz von Umwelt und Natur, für die Stärkung der Demokratie, für eine integrative Bildungspolitik in unserer Verbandsgemeinde“, kündigt die 51-jährige Lehrerin an. Ihr folgen auf den beiden nächsten Plätzen Lieselotte Barthen und Friederike Bacmeister. Die 69-jährige frühere Förderschullehrerin Barthen engagiert sich seit mehreren Jahren ehrenamtlich für den Amphibienschutz. Dass sie sich nun für den Verbandsgemeinderat zur Wahl stellt, begründet die Otterbergerin unter anderem damit, einen Beitrag gegen rechte Strömungen in der Gesellschaft leisten zu wollen. Bacmeister, 61 Jahre alt und Erzieherin, ist langjähriges Mitglieder der Grünen und fungiert als Schatzmeisterin des Ortsverbandes.

Der 23-jährige Schneckenhausener Johannes Burg, der Betriebswirtschaftslehre studiert, sitzt seit 2021 im Verbandsgemeinderat und kandidiert auf Platz vier. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Manfred Zapp wollte dagegen erst auf Platz sechs antreten. „Da ich 2024 in den Leitungskreis der evangelischen Stadtmission Kaiserslautern gewählt wurde, möchte ich Prioritäten setzen und mein Engagement in der Kommunalpolitik reduzieren“, führt der 54 Jahre alte Maschinenbau-Ingenieur aus Otterbach aus. Auf Platz sieben steht Birgit Markus, die den Naturschutz, die Erneuerbaren Energien und den Hochwasserschutz als Kernthemen sieht.

Grünen-Liste bis Platz 20

1. Alice Mayer, 2. Lieselotte Barthen, 3. Friederike Bacmeister, 4. Johannes Burg, 5. Susanne Matissek, 6. Manfred Zapp, 7. Birgit Markus, 8. Kati Punstein, 9. Reinhard Schönherr-Dhom, 10. Jutta Neißer, 11. Johannes Dirk Bunsen, 12. Barbara Ruof-Punstein, 13. Manfred Barthen, 14. Barbara Urbanczyk, 15. Michael Matissek, 16. Perwin Karla Mayer, 17. Alexander Kahlenberg, 18. Bianca Zirkel, 19. Karl-Heinz Pritzl, 20. Sabine Zapp-Siegfried