Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Praxen, Gewerbe, generationenübergreifendes Wohnen: Was die Arbeitsgruppe der TU Kaiserslautern als mögliche Nachnutzung für das Areal um die 2018 geschlossene Grundschule Frankenstein erarbeitet hat, ist nicht von heute auf morgen umzusetzen. Doch Schritt für Schritt könnte so in die Ortsmitte neues Leben einziehen.

Über ein Jahr lang haben sich Lehrende und Studierende der Fachbereiche Raum- und Umweltplanung sowie Architektur mit dem Problemkind Frankenstein befasst. Durch die Schließung der