Mit Blick auf die jüngste Bürgerversammlung zu diesem Thema schlug Ortsbürgermeister Fritz Hack (SPD) den Ratsmitgliedern vor, auf allen Gemeindestraßen Tempo 30 vorzuschreiben.

„Die Versammlung war sehr gut besucht“, meinte der Ortschef am Donnerstagabend. Die vorherrschende Meinung gehe eindeutig in Richtung innerörtliches Tempolimit. „Wir haben fünf Zugänge zu unseren Verkehrswegen im Ort“, fuhr Hack fort. Überall dort sollten die entsprechenden Verkehrsschilder aufgestellt werden einschließlich eines Hinweises auf der Fahrbahn.

Aus den Reihen der Ratsmitglieder wurde durchweg Zustimmung signalisiert. Thomas Wansch (SPD) beantragte über die Beschilderung an den Ortszugängen hinaus, dass die Verwaltung die Kosten für Fahrbahnmarkierungen im Ort selbst prüfen möge. „Zusammen mit dem absehbaren Ende der Sanierungsarbeiten in der Hauptstraße sollten Markierungen und Schilder im Ort platziert werden“, ergänzte Beigeordneter Norbert Völker (CDU). Das allein reiche allerdings nicht aus, betonte er. Nach einigen Monaten müsse bei einer Verkehrsschau das Einhalten des Limits überprüft werden.

Geschwindigkeitsmessgeräte prüfen

Des Weiteren wurde in der Aussprache angeregt, dass die Verwaltung sich mit Geschwindigkeitsmessgeräten mit leuchtender Rückmeldung beschäftigen solle. Auf Anfragen aus den Reihen der Ratsmitglieder erläuterte Jürgen Wenzel (CDU) als Vertreter der Verbandsgemeinde, dass diese über solche Geräte verfüge. Es wäre aber natürlich gut, wenn in Sembach eigene Apparate zur Verfügung stünden. Derartige Messgeräte seien auch in der Lage, tatsächlich gefahrene Geschwindigkeiten zu protokollieren. Die Kosten für solche Exemplare beliefen sich auf etwa 2800 Euro. Auch diese Anregung wurde von der Runde zustimmend aufgenommen. Am Ende gab es ein einstimmiges Votum für die innerörtliche Einführung des Tempolimits wie auch für die vorgeschlagenen flankierenden Maßnahmen.