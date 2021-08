Der diesjährige Sommer fällt bis jetzt regelrecht ins Wasser. Das oft kühle und stürmische Regenwetter lockt die Leute nicht in die Freibäder. Die RHEINPFALZ hat sich im Kreis umgehört, wie es um die diesjährige Badesaison bestellt ist.

Im Hochspeyerer Schwimmbad Am Weiherberg ist derzeit eine Schlechtwetterregelung in Kraft, informiert Ortsbürgermeister Dominic Jonas (CDU). Die Öffnungszeiten sind täglich auf 15 bis 20 Uhr beschränkt. „Die Besucherzahlen halten sich in Grenzen aufgrund des schlechten Wetters.“ Normalerweise öffnet das Bad jedes Jahr zum 1. Mai seine Pforten. Coronabedingt verzögerte sich die Öffnung und fand nun erst am 2. Juni statt. Insgesamt haben bisher etwa 9300 Menschen das Bad besucht. Im Juni verzeichnete das Freibad rund 6300 und im Juli 3000 Gäste. Im Vorjahr, dem Corona-Jahr 2020, waren in der gesamten Saison 9544 Besucher im Freibad. „Allerdings haben wir im vergangenen Jahr auch erst Ende Juni coronabedingt geöffnet und hatten somit zirka einen Monat weniger Betriebszeit als im aktuellen Jahr“, führt Jonas aus. Ob es eine verlängerte Öffnung über den 11. September hinaus geben wird, sei aktuell noch nicht abschließend entschieden. „Wir behalten weiterhin die witterungsbedingte und coronabedingte Entwicklung im Blick und treffen daraufhin unsere Entscheidung über eine Verlängerung der Badesaison.“

Deutliches Minus

„Das Freibad wird in diesem Jahr mit einem deutlichen Minus abschließen. Neben den Corona-Aufwendungen kommt jetzt das schlechte, kalte Wetter hinzu, das die Heizkosten in die Höhe treibt“, ärgert sich der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, Erik Emich (CDU), über die Situation im Waldwarmfreibad Miesau. Das Freibad öffnete in der Saison 2021 seine Pforte am 7. Juni zum ersten Mal. „Bis zum heutigen Tag besuchten trotz der bislang recht niedrigen Temperaturen 22.573 Besucher das Freibad“, führt Emich aus. Vorgaben zur Wegeführung wegen der Corona-Situation seien mittlerweile nicht mehr notwendig. Dennoch halte die Mehrzahl der Besucher freiwillig mehr Hygieneschutzregeln ein, als das Hygienekonzept es vorschreibe. Diese Feststellung mache auch der Pächter des Schwimmbadkiosks, insbesondere was die gegenseitige Rücksichtnahme der Besucher angehe. „Trotz der negativen äußeren Einwirkungen, wie Wetter und Corona-Auflagen, macht uns das positive Verhalten der Besucher Mut, sich all dem entgegen zu stellen.“ Die in dieser Saison im Rahmen des Ferienprogramms angebotenen Schwimmkurse seien sehr gut angekommen. Aktuell konnten nicht alle Anfragen bedient werden, sodass für die nächste Saison erwogen werde, dieses Angebot auszuweiten. Allerdings musste man wegen der dünnen Personaldecke die Öffnungszeiten um eine Stunde verkürzen. Die Corona-Krise habe hierbei keine Rolle gespielt. Aufgrund der derzeit schlechten Wetterprognosen werde man die Saison 2021 wahrscheinlich Ende des Monats beziehungsweise Anfang September beenden.

Hoffnung, Cubo öffnen zu können

„Das Naturerlebnisbad wird auf jeden Fall am 1. September schließen, weil wir hoffen, dann wieder das Cubo öffnen zu können“, teilt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Peter Degenhardt (CDU), mit. Insgesamt verzeichne man seit der Öffnung Anfang Juni 6312 Besucher. Das Buchungssystem über das Internet funktioniere auch in diesem Jahr wieder tadellos. Das Warmfreibad Trippstadt hätten bislang 9648 Menschen besucht. „Damit sind wir angesichts von Corona und des wahrlich nicht guten Freibadwetters mäßig zufrieden“, sagt Degenhardt. Die Öffnungszeiten seien in keinem der Bäder verkürzt worden. Und es besteht noch Hoffnung. „Falls das Wetter besonders gut ist, ist eine Verlängerung der Saison in Trippstadt denkbar.“