Der Stiftungsrat der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau schüttet erstmalig 1500 Euro an Erträgen der 2022 gegründeten Bürgerstiftung „Wir für uns“ aus. Profitieren werden der DRK-Ortsverband Miesau-Elschbach sowie das Projekt „Jugendtreff am Alde Milchheisje“ des Vereins „Hoffest hilft helfen“ in Lambsborn. Das habe der Stiftungsrat im Dezember 2023 nach öffentlichem Aufruf beschlossen, teilt die Verwaltung mit. Das DRK erhält demnach 600 Euro, um die Anschaffung einer Schaufeltrage zu finanzieren. Der Ortsverband sei bei verschiedenen Veranstaltungen als medizinischer Helfer vor Ort und benötige diese dringend, um eine bestmögliche Patientenversorgung zu gewährleisten.

900 Euro werden für den neu gegründeten Lambsborner Jugendtreff zur Verfügung gestellt. Dort soll in der Dorfmitte ein kleines Haus als Treffpunkt für junge Leute eingerichtet werden. Mit dem Geld könne ein Teil der Erstausstattung bezahlt werden.

Das Grundvermögen der Stiftung in Höhe von 500.000 Euro stammt von der Sparkasse Kaiserslautern. Mit jeder weiteren Spende, wie etwa der des gerade aus dem Amt geschiedenen Bürgermeisters Erik Emich von 2000 Euro, wird das Grundvermögen und folglich auch der daraus resultierende Ertrag erhöht. Der Stiftungsrat verteilt die Erträge an verschiedene gemeinnützige oder mildtätige Projekte in der Verbandsgemeinde.