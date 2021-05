Die Freibadsaison soll in Hochspeyer schon bald beginnen. Die Vorgaben der Anfang Juni geltenden Bestimmungen der Corona-Bekämpfungsverordnung seien im Detail noch nicht bekannt. Angesichts der derzeitigen Entwicklung der Zahlen sei er allerdings zuversichtlich, dass der Badebetrieb wie geplant anlaufen könne, sagte Ortsbürgermeister Dominic Jonas (CDU) in der Ratssitzung am Dienstagabend.

„Die Modalitäten der Öffnung sind ganz ähnlich wie in der vergangenen Saison“, erläuterte der Ortschef. Einlass werde es in zwei Schichten geben. Einmal zwischen 9 und 14 Uhr – außer montags. Und dann noch einmal von 15 bis 20 Uhr. Die Pause dazwischen sei für Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen vorgesehen. Pro Schicht dürften maximal 250 Gäste anwesend sein. Eine Neuerung im Vergleich zum Vorjahr bestehe darin, dass die Anzahl der Besucher erfasst werde, die das Schwimmbad verlassen. Auf diese Weise seien auch spontane Schwimmwünsche erfüllbar, wenn zu Beginn einer Schicht das Besucherlimit erreicht sei.

Für Tageskarten der nun kommenden Saison würden für Kinder zwei, für Erwachsene 3,50 Euro fällig. Außerdem könnten Besucher auch 11er-Karten erwerben.

Noch im Rat

Einhellige Zustimmung fand das „Forsteinrichtungswerk 2021“. Diese Planungen bis zum Jahr 2031 gehen dabei von einer guten Entwicklung des Gemeindewaldes in den vergangenen Jahren aus. Die Themenschwerpunkte lägen beim Klimawandel, der Baumartenvielfalt sowie der Erholungsnutzung. Der Mischwald solle in Zukunft weiter gefördert und geschützt werden.