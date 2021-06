Mit der offiziellen Inbetriebnahme der Schnellladesäule vor der Kreisverwaltung in Kaiserslautern gibt es nun ein weiteres Angebot für E-Fahrerinnen und Fahrer, ihre E-Autos im Landkreis Kaiserslautern aufzutanken, teilt die Kreisverwaltung mit.

Damit wurden inzwischen insgesamt neun Ladestationen von den Pfalzwerken – die beim Thema Elektromobilität eng mit dem Landkreis zusammenarbeiten – umgesetzt. „Die Ladestationen werden erwartungsgemäß gut angenommen, mit unterschiedlich starker Frequentierung“, berichtet die Kreisverwaltung auf Anfrage.

Bereits Ende des vergangenen Jahres seien viele gemeinsam realisierte Elektroladesäulen im Landkreis in Betrieb genommen worden, bei denen sich die Pfalzwerke in einem Bieterverfahren gegen Mitbewerber durchgesetzt hatten. In Trippstadt, Otterberg, Otterbach, Enkenbach-Alsenborn, Hochspeyer, Steinwenden, Hütschenhausen und Bruchmühlbach-Miesau stehen die Ladesäulen, die von jedem genutzt werden können.

Öffentlich zugänglich

Und nun ist noch die direkt am Gebäude der Kreisverwaltung hinzugekommen. Hier handelt es sich um eine Schnellladesäule vom Typ ABB Triplecharger mit 22 und 50 Kilowatt Ladeleistung und zwei Ladepunkten (AC und DC). Die Säule ist öffentlich zugänglich. Besonderes Augenmerk sei auf die Gestaltung gelegt worden, die sich dem denkmalgeschützten Gebäude optisch anpasse.

Am 1. Juni wurde die Säule offiziell von Landrat Ralf Leßmeister, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, Harald Westrich, „der sich für den Ausbau des e-mobilen Ladens im Landkreis stets sehr stark gemacht hat“, und dem technischen Vorstand der Pfalzwerke, Paul Anfang, in Betrieb genommen.

„Die flächendeckende Aufstellung der Ladesäulen in unseren Orts- und Verbandsgemeinden im Landkreis und jetzt auch mit öffentlichem Zugang vor unserem Kreisverwaltungsgebäude ist ein wichtiger Schritt, um die Elektromobilität und den Klimaschutz bei uns in der Region einen großen Schritt nach vorne zu bringen“, meint Landrat Ralf Leßmeister. Paul Anfang, seit 1. Mai 2021 technischer Vorstand der Pfalzwerke, betont: „Mit einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur im kommunalen öffentlichen Raum, in Kooperation mit Gewerbe- und Geschäftskunden sowie beim Privatkunden in der heimischen Garage geben wir dem Ausbau der Elektromobilität eine solide Basis.“

Info

Auf der Internetseite https://www.energieatlas.rlp.de/earp/daten/mobilitaet/ladeinfrastruktur-bestand gibt der Energieatlas einen Überblick über alle Säulen der jeweiligen Region. Weitere Informationen zur Elektromobilität bei den Pfalzwerken gibt es auf https://www.pfalzwerke.de/emobilitaet/unterwegs-laden