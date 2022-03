In Oberarnbach soll nun endlich eine kreisübergreifende Radwegeverbindung nach Obernheim-Kirchenarnbach (Kreis Südwestpfalz) gebaut werden. Bereits seit zwölf Jahren wird an dem Lückenschluss gearbeitet, berichtet Ortsbürgermeister Reiner Klein (CDU). Nachdem nun im Juli 2021 ein Ratsbeschluss gefasst wurde, hofft er, dass die Arbeiten im Jahr 2022 beginnen können. „Da immer wieder Leute aus dem Raum Pirmasens widerrechtlich bei uns Grünschnitt ablagern, möchten wir in diesem Jahr zudem unseren Grünabfallplatz einzäunen“, berichtet Klein von einem weiteren Projekt, das ansteht. Auch feste Öffnungszeiten werde es dann geben. Außerdem möchte der Ortsbürgermeister wieder einige Festivitäten wie Dorffest und Kerwe aufleben lassen und die Geselligkeit pflegen. Er denkt aber auch an Arbeitseinsätze der Bürger. „Gemeinsam wollen wir unser Dorf ein bisschen schöner präsentieren“, sagt Klein.