Ein Investor ist mit einem Konzept für den Aufbau eines Altenpflegeheims an die Gemeinde herangetreten. Das Projekt umfasse zudem ein Medizinisches Versorgungszentrum sowie einen Neubau „Service-Wohnen“, erläuterte Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU).

Ein Investor plant, ein Altenpflegeheim mit drei Stockwerken und 84 Plätzen in Enkenbach-Alsenborn zu errichten. Ergänzend dazu sehe das Konzept ein Gebäude mit ebenfalls drei Geschossen für sogenanntes „Service-Wohnen“ mit 26 Wohneinheiten vor. Ein geeignetes Gelände dazu liege in der Rosenhofstraße, fügte der Ortschef hinzu. Richtung Schlittweg beinhalteten die Pläne außerdem noch ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) mit Gewerbe und Dienstleistung im Erdgeschoss sowie Praxisflächen in den beiden Obergeschossen.

Christine Braun von den Grünen sah das Projekt kritisch. Es handele sich bei dem ins Auge gefassten Areal um landwirtschaftliche Flächen, die versiegelt würden. Christel Meusel (SPD) widersprach, denn der freie Ausblick übers Land sei für die Senioren doch sehr wertvoll. Der Ortsbürgermeister ergänzte, dass die fast zentrale Lage für das Projekt spreche, denn dadurch käme die örtliche Wärmeversorgung als Pluspunkt dazu. Eine Fläche von etwa 10.000 Quadratmetern sei zentrumsnah in der Gemeinde nirgendwo zu finden. Am Ende gab es bei der Abstimmung für die Aufstellung des Bebauungsplanes nur eine Gegenstimme.