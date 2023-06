Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist ein Pfälzer, durch und durch. Auch wenn er seine erste Stelle als Kaplan im saarländischen Lautzkirchen hatte. Am Sonntag begeht Pfarrer Helmut Pflanz sein Eisernes Priesterjubiläum. Dazu lädt die Pfarrei Heiliger Franz von Assisi in Queidersbach um 10.30 Uhr zu einem Festgottesdienst in die Pfarrkirche ein.

„Außer ein paar Mängelchen geht es mir ganz gut“, sagt der 90-jährige Seelsorger im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Aus seinem Weihejahrgang mit 17 Priesteramtskandidaten