Ein 31-Jähriger stiehlt mehrere Gegenstände aus einer Kirche und bewirft danach eine Frau. Ein Alkoholtest zeigt einen stattlichen Wert.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein stark betrunkener Mann hat nach einem Diebeszug in einer Kirche in Kaiserslautern eine Autofahrerin attackiert. Aus dem Gotteshaus in der Innenstadt hatte er eine Rabenfigur aus Plastik, Bücher, Porzellanschalen sowie ein Trinkglas mitgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Nach der Tat am Sonntag bewarf der Mann eine Frau mit Teilen des Raben, traf aber weder sie noch ihren Wagen. Kurz darauf konnte der 31-Jährige samt Diebesgut im Rucksack ausfindig gemacht werden. Ein erster Atemtest habe einen Alkoholwert von 2,92 Promille gezeigt, teilte die Polizei mit. Gegen den Mann werde nun unter anderem wegen Diebstahls ermittelt. Ihm wurde nach der Tat ein Platzverweis für den Innenstadtbereich rund um Stiftsplatz und Bismarckstraße erteilt.

Mitteilung der Polizei