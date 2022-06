Der Ausbau der Ortsdurchfahrt K19 in Erzenhausen soll 2023 beginnen. Dies gab der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Erzenhausen bekannt.

Wie der LBM mitteilt, fahren in 24 Stunden im Durchschnitt 1564 Fahrzeuge durch den Ort. Geplant ist ein Ausbau auf zirka 950 Metern. Die nutzbare Fahrbahnbreite ist mit 5,60 Metern geplant. Engstellen von 3,60 bis 4,25 Meter sind in der Schulstraße vorgesehen. Die Asphaltflächen sollen hier farblich abgesetzt werden. Auf der Südseite ist ein 1,20 Meter breiter Gehweg vorgesehen. Straße und Bürgersteig sollen mit fünf Zentimeter hohen Rundborden voneinander abgetrennt werden – an den Engstellen sind 15 Zentimeter hohe Hochborde geplant. Die vier Bushaltestellen und die Querungsstellen in den Einmündungsbereichen werden barrierefrei ausgebaut. Ein Fahrbahnteiler am Ortseingang Richtung Weilerbach wird mit einer Überquerungshilfe ausgestattet, wie Ortsbürgermeister Klaus Urschel (FWG) mitteilt. Im Zusammenhang mit dem Straßenausbau werden die Verbandsgemeindewerke die Wasserleitung einschließlich der Hausanschlüsse und 90 Prozent der Kanalhausanschlüsse erneuern. Die Breitbandversorgung soll schon vor der Maßnahme erfolgen.