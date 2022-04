Am Sonntag, 3. Juli, soll in Rodenbach ein neuer Ortsbürgermeister, eine neue Ortsbürgermeisterin gewählt werden. Eine eventuell notwendige Stichwahl würde am 17. Juli stattfinden, also noch vor den Sommerferien.

Ralf Schwarm (SPD) gibt damit sein Amt auf, das er seit 2014 innehatte. Er zieht die Konsequenz daraus, dass er im vergangenen Jahr zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weilerbach gewählt wurde. Bereits im Wahlkampf hatte der Rodenbacher angekündigt, seine Position als Ortsbürgermeister dann mittelfristig nicht mehr ausüben zu wollen. „Das Amt als Bürgermeister muss man neutral bekleiden“, sagte er damals. Nachdem er seinen neuen Posten angetreten hatte, gab es allerdings auch Stimmen, die meinten, dass er die Zeit bis zur nächsten Kommunalwahl doch noch in Rodenbach überbrücken sollte.

Noch kein potenzieller Nachfolger

„Es war eine Abwägungssache“, findet der 50-Jährige. Seine Entscheidung, sich als Ortsbürgermeister zurückzuziehen, steht seit einigen Wochen definitiv fest. Sie ist ihm offenbar nicht leicht gefallen. „Ich habe es unheimlich gerne gemacht, und es gibt auch Projekte, die ich natürlich gerne noch abgeschlossen hätte.“ Doch hätte er auf Dauer wohl nicht beiden Aufgaben gleichermaßen gerecht werden können, glaubt er. Zumal die Arbeit in der Verwaltung viel Kraft erfordere, weil dort so einiges passieren müsse. Wenn dort aber alles gut laufe, helfe er damit ja auch der Ortsgemeinde, betont Schwarm.

Gibt es schon Kandidaten? Bis jetzt sei zumindest kein potenzieller Nachfolger auf ihn zugekommen, der gesagt habe: „Ich mache es.“ Der Zeitplan für Nominierungen sei nun durchaus sportlich, stellt der Bürgermeister fest. Im Mai müssen schon die Wahlvorschläge eingereicht werden.