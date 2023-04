Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die am Mittwoch neu eingeführte Einbahnregelung in der Landstuhler Kaiserstraße hat für lange Staus in der Innenstadt gesorgt. Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde hat ein Auge auf die weitere Entwicklung des Testlaufs, versichert Beigeordneter Uwe Unnold auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Bis Ende Februar ist die Durchgangsstraße zwischen Rathaus und Pallmanns Eck probeweise nur noch in Richtung Westen befahrbar. Wer in Richtung Kindsbach mit dem Fahrzeug unterwegs ist, soll die