Unter dem Titel Natursport Opening light geben das Zentrum Pfälzerwald Touristik und das Haus der Nachhaltigkeit am Sonntag, 24. April, den Startschuss in die Freiluftsaison. Angeboten werden ganz unterschiedliche Touren in der Natur. Aber auch online wird viel geboten.

„Draußen aktiv sein, den Pfälzerwald erkunden und im Kreis der Familie spannende Dinge erleben“, so beschreibt das Haus der Nachhaltigkeit (HdN), was die Teilnehmer erwartet. Von der ambitionierten Mountainbike-Tour, über Familien-Fitness-Touren oder der geführten Kräuterwanderung bis hin zu Waldbaden-Schnupperkursen und Ziegenwanderungen für die Kleinen reicht das Angebot. Auch der Sportbund Pfalz unterstütze die Veranstaltung – unter anderem mit weiteren Touren. Alle Angebote sind auf der Internetseite des Hauses der Nachhaltigkeit (https://hdn.wald.rlp.de/de/start/) umfassend beschrieben. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

Wer am 24. April keine Zeit hat, kann am Online-Angebot „NaturSportSpiele to go“ teilnehmen. „Ein Aufgabebogen rund um die Themen Wald, Natur und Bewegung unterstützt kurzweilige Aufenthalte in freier Natur für die ganze Familie“, erläutert das HdN. „Einmal ist Fantasie gefragt, ein andermal kommen schlaue Köpfchen schneller voran und ganz nebenbei gibt es attraktive Familien-Erlebnisse in Form von Gutscheinen aus der Region zu gewinnen.“ Als Preise winken unter anderem Freikarten für Burg- und Theaterbesuche, für die Fahrt mit dem Kuckucksbähnel, für Familienführungen, für sommerlichen Badespaß in Freibädern in der ganzen Region, für Swingolf.

Orientierungswanderung

Auch die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn hat sich etwas für das Natursport Opening light überlegt. Eine Orientierungswanderung rund um Neuhemsbach wird angeboten. Start ist zwischen 9.30 und 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Neuhemsbach (Zum Dorfbrunnen bei Hassan). Diese Aktivität ist für Kleingruppen gedacht und geeignet für Familien mit Kindern. Die Teilnehmer erhalten einen Kartenausschnitt, auf dem zwölf Ziele eingetragen sind, und eine Tabelle mit den Koordinaten der Zielpunkte. Den Verlauf der Wanderroute bestimmt jede Gruppe selbst. Als Beweis dafür, dass die Zielpunkte besucht wurden, müssen Fotos gemacht und bei der Rückkehr vorgezeigt werden. Zu den einzelnen Anlaufpunkten werden auch Fragen gestellt, deren Antworten zum Großteil vor Ort gefunden werden können. Bei einer günstigen Wahl der Wanderroute beträgt die Streckenlänge sechs bis sieben Kilometer. Im Dorfgemeinschaftshaus besteht die Möglichkeit zur Einkehr. Unterwegs bieten Sitzbänke Rastmöglichkeiten. Weitere Infos gibt es auf der Website der Verbandsgemeinde unter www.enkenbach-alsenborn/aktuelles. Die Fragen können ab Samstag, 23. April, ab 18 Uhr auf der selben Homepage heruntergeladen oder einfach am Sonntag, 24. April, im Dorfgemeinschaftshaus in Neuhemsbach abgeholt werden. Die Lösungen gibt es an diesem Tag ab 19 Uhr ebenfalls auf der Website der Verbandsgemeinde.