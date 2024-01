Die Stadt ist seit Beginn des Jahres wieder in Narrenhand. Zur traditionellen Schlüsselübergabe an die Tollitäten der beiden Karnevalsvereine Bruchkatze Ramstein und Vielläppcher Miesenbach hatte Stadtbürgermeister Ralf Hechler direkt im neuen Jahr ins Congress Center Ramstein (CCR) eingeladen.

Neben den großen Abordnungen der Karnevalsvereine waren zahlreiche Vertreter der Ortsvereine, Beigeordnete sowie einige Stadtratsmitglieder der Einladung gefolgt. Hechler bilanzierte in einem kurzen Rückblick das für Stadt und Verbandsgemeinde abgelaufene Jahr 2023 und richtete den Blick auf das neue Jahr 2024.

Viel auf den Weg bringen

Zahlreiche Projekte werden wieder auf den Weg gebracht: Baumaßnahmen, Neuanschaffungen, Förderungen sowie Festivitäten und Veranstaltungen. „Der Stadtrat hat den neuen Haushalt 2024 bereits im Dezember einstimmig verabschiedet und die gute finanzielle Lage lässt erwarten, dass wir doch ganz Vieles umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Hechler. Er freut sich, dass dieses Jahr Ramstein-Miesenbach Gastgeber der Westricher Fastnacht (Wefa) am 14. Januar sein durfte und die große westpfälzische Fastnachtsfamilie zu Gast war. Auf den Höhepunkt der närrischen Zeit in Ramstein-Miesenbach wies Hechler natürlich auch hin. Der große Westricher Fastnachtsumzug steigt am Fastnachtsdienstag, 13. Februar.

Bevor das Stadtoberhaupt den beiden Tollitäten Annika I. und Annette I Die Schlüssel der Stadt bis Aschermittwoch übergeben konnte, bedankten sich Bruchkatze-Präsident Jürgen Lesmeister und UVM-Vorsitzender Christian Stumptner ausdrücklich beim Bürgermeister, der Stadt und den Stadtwerken für die „beispiellos großartige Unterstützung das ganze Jahr über hinweg“ .

Mit dem Singen der beiden Vereinslider – „Vielläppcher-Lied“ und „Ramstein gebettet im Mohrbachtal“ – klang der kurzweilige Nachmittag begleitet von Franz Trinkaus am Akkordeon aus.