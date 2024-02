Für weitere acht Jahre Amtszeit ist Ralf Hechler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach (CDU), am Mittwoch bei einer öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderats ernannt worden.

Bei der Feier in der Feuerwache gratulierten dem 52-Jährigen Familie, Freunde, politische Weggefährten, Vertreter des Landkreises, Ratsmitglieder und die Ortsbürgermeister. Daneben waren auch Vertreter der Kirchen und verschiedener Einrichtungen und Institutionen aus Ramstein-Miesenbach sowie Vertreter der Air Base Ramstein gekommen. „Auch in schwierigen Zeiten wie Corona ist Dir Bürgernähe immer wichtig. Du erklärst, warum etwas geht oder warum es nicht geht. Du hast ein unglaubliches Gedächtnis für Zahlen, Fakten und Zusammenhänge, was das Ergebnis eines ehrlichen Interesses ist“, sagte Marcus Klein, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde in seiner Laudatio. Hechler, der im Juli mit einem Stimmenanteil von 91,6 Prozent wiedergewählt worden war, bedankte sich für die Unterstützung und den Zusammenhalt. Er wünsche sich, dass die gute Zusammenarbeit auch nach den Kommunalwahlen so weitergehe. Für musikalische Unterhaltung sorgten Nino und Hannah Krebs.