Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

19 Jahre lang war Monika Wagner-Gödtel Lehrerin mit Leib und Seele in Landstuhl. Erst an der einstigen Konrad-Adenauer-Realschule, dann als Schulleiterin der neuen Integrierten Gesamtschule (IGS). Nun verabschiedet sie sich in die Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Es ist der letzte Tag im Juli. Nur noch wenige Stunden, dann geht für Monika Wagner-Gödtel eine Ära zu Ende. Wenn sie die Schultür hinter sich schließt, eröffnet sich für sie