Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Café Sander in Landstuhl ist schon lange eine Art Institution in der Sickingenstadt. Stillstand ist nicht angesagt. Gerade in der jüngsten Vergangenheit hat sich viel getan. Stichworte: Burger, Bowls & Bar.

Eine erste Veränderung beim Café Sander war vor anderthalb Jahren die Übernahme des Lokals an der belebten Kaiserstraße durch Jens Lewandowsky – in jenen Räumen,