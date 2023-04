Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Herauszufinden, ob und in welchem Maße giftige Chemikalien im Boden des Sembacher Flugplatzes stecken, ist notwendig. Eine Sanierung wäre noch besser.

Aus einst militärisch genutzten Flächen hätte ein prosperierendes Gewerbegebiet werden sollen. Dann aber stoppten per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC), die 2017 in einem Brunnen in Mehlingen