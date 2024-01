Im Januar hatte der Winter den Kreis an so manchem Tag fest im Griff. Nicht so häufig zu beobachtende Phänomene gab es dabei ebenso zu fotografieren wie vereiste Pflanzen.

Der Blick schweift unweigerlich in die Ferne, über die mit einem Hauch von Schnee bedeckten Felder hinweg in Richtung Sonnenuntergang: Ein stimmungsvolles Foto von einem Januar-Abend in Schallodenbach, vom Reiserberg aus, ist Angela Welle gelungen. Von wegen purpurrotes Mäntelein: Die Hagebutte ist völlig von Eis ummantelt, hat sogar eine kleine Spitze. Diese Impression „vom vereisten Mittwoch in Kindsbach“, als es Mitte Januar die Unwetterwarnung gab, hat Silvia Rösch festgehalten.

Impression vom »vereisten Mittwoch in Kindsbach«, schreibt Silvia Rösch zu ihrem Bild. Foto: Rösch

Fast wie eine weiße Perücke: Gleich zwei Leser stießen auf ein relativ selten zu beobachtendes Naturphänomen – Haareis. Dieses bildet sich in Mitteleuropa nur an Laubholz. Für die Entstehung brauche es spezielle Voraussetzungen, weiß auch Steffen Becker aus Neuhemsbach. Beispielsweise von null bis minus vier Grad. Im Holz muss ein winteraktiver Pilz leben. Auf sein Exemplar ist der Leser im Wald bei Enkenbach gestoßen. Auch Bärbel Fischer wurde fündig: im Wald bei Obersulzbach.

Haareis – einmal im Wald bei Obersulzbach gefunden. Foto: Fischer

„Auch im Winter gibt es in der Mehlinger Heide viel Schönes zu entdecken“, findet Karin Bauer und hat vor strahlend blauem Himmel mit eiskalter Schicht bedeckte Äste fotografiert. Anders Josef Bahr aus Mackenbach, der offenbar lieber an die wärmere Jahreszeit zurückdenkt: „Bei dem traurigen, kalten und verschneiten Wetter schwelgt man gerne in den Erinnerungen des Sommers.“ Also hat er ein Bild einer Biene geschickt, die sich an einer Weigelie labt. zs

Laut(r)er Häppchen

Der Kreis Kaiserslautern hat viele Gesichter. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch ihren Heimatort oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.